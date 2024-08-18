Суперлуние и «Голубая Луна»: «Осетровая Луна» взойдет в ночь с 19 на 20 августа

Жители Краснодарского края и всей России смогут увидеть красивейшее астрономическое явление — сочетание так называемых суперлуния и «Голубой Луны».

Это будет первое из четырех ожидаемых в 2024 году суперлуний,

Исключительность этого события в том, что сочетание суперлуний и «Голубых Лун» происходит достаточно редко. Следующая пара таких лун ожидается только в январе и марте 2037 года.

Первое суперлуние в этом году произойдет 19 августа в 21:26 по московскому времени. Затем суперлуния ожидаются 17 сентября, 17 октября и 15 ноября.

В моменты суперлуний Луна кажется приблизительно на 14% крупнее и на 30% ярче. Однако это красивая иллюзия, которая возникает, когда Луна находится у самого горизонта, на максимальном сближении с Землей, пишет РБК.

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