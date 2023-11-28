Суперкомпьютер будет оценивать риски от штормов в Черном море
Систему, которая позволит оценивать риски последствий от ураганных штормов, разрабатывают ученые Севастопольского государственного университета.
При составлении моделей, позволяющих оценивать риски, будут использовать значительный массив данных. Об этом рассказал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории «Региональные и климатические системы» СевГУ Владислав Евстигнеев.
«За три дня до начала бури в Севастополе мы имели расчеты, сделанные суперкомпьютером с учетом глобальных и локальных переменных для нашей местности. Сначала суперкомпьютер позволил получить расчетную оценку ветровых полей с разрешением в 1 км, динамика которых определялась выходом на Черное море «южного» циклона, а потом — с учетом этого рассчитать для морских акваторий характеристики волнения», — рассказал ученый.
После прохождения циклона и спада активности шторма ученые подтверждают, что система расчетов суперкомпьютера работает, добавил Евстигнеев. В дальнейшем ее можно использовать для построения системы моделирования и прогноза рисков от таких ситуаций.
Полный массив данных позволит учитывать все факторы, которые определяют неблагоприятный сценарий развития непогоды. Сейчас в России такие цифровые модели существуют только для немногих городов, в том числе Москвы.
«Имея такую локальную информацию и получая глобальные данные об атмосферных процессах, мы сможем более точно оценивать риски для конкретных районов: где сформируется «аэродинамическая труба», где будет усиление ветра при «обтекании» высотных объектов, а где непогода не будет представлять угрозы. В следующем году мы сможем получать сценарии формирования рисков для каждого конкретного района города», — цитирует Владислава Евстигнеева ТАСС.
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