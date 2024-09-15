Сухостой загорелся возле базы сжиженного газа в Павловском районе

Возгорание камыша произошло 15 сентября в станице Павловской. Горит территория возле базы с газом и очистных сооружений.

Кадрами с места возгорания делятся обеспокоенные жители муниципалитета в социальных сетях.

К 17:00 возгорание локализовали, в тушении задействовали два пожарных расчета.

«Причины возгорания выясняются. Соблюдайте правила пожарной безопасности. В нашем районе сохраняется высокая пожароопасность», — призвал глава Павловского района Роман Парахин в своем Telegram-канале.

Читайте также: в Ростовской области с начала дня 15 сентября произошло более 50 пожаров.