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Сухостой загорелся возле базы сжиженного газа в Павловском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/suhostoj-zagorelsya-vozle-bazy-szhizhennogo-gaza-v-pavlovskom-rajone
Сухостой загорелся возле базы сжиженного газа в Павловском районе
Фото "Краевого лесопожарного центра"

Возгорание камыша произошло 15 сентября в станице Павловской. Горит территория возле базы с газом и очистных сооружений.

Кадрами с места возгорания делятся обеспокоенные жители муниципалитета в социальных сетях.

К 17:00 возгорание локализовали, в тушении задействовали два пожарных расчета.

«Причины возгорания выясняются. Соблюдайте правила пожарной безопасности. В нашем районе сохраняется высокая пожароопасность», — призвал глава Павловского района Роман Парахин в своем Telegram-канале.

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