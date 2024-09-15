Смог, пепел и гарь: в Ростовской области с начала дня произошло более 50 пожаров

Сильный ветер, перехлест проводов линий электропередачи, неосторожное обращение с огнем 15 сентября вызвало ландшафтные пожары в ряде населенных пунктов Ростовской области.

По словам губернатора Ростовской области Василия Голубева, сейчас тушат 30 пожаров, в том числе в Аксайском, Неклиновском и Каменском районах.

Самая сложная обстановка в хуторе Морской Чулек — там огонь перекинулся на дома. Началась эвакуация людей, вывезли 20 человек. Предварительно, там пострадали девять домов и пять хозпостроек.

Не менее сложная обстановка в Аксайском районе. Там горят восемь домов в трех СНТ.

В Аксае горит склад со стройматериалами на 1,1 тыс. кв. м. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на частные домовладения.

В хуторе Светлом Каменского района сгорело семь нежилых построек.

По словам местных жителей, в районе Аксая низкая видимость из-за дыма, на окраинах Ростова-на-Дону сложно дышать, а пепел залетает в дома.

Госавтоинспекция Ростовской области предупреждает водителей о задымления участков дорог в Аксайском районе. Водителям советуют пока отложить поездки.

«Спасательные подразделения выезжают на место, но, к сожалению, штормовой ветер серьезно осложняет их работу. В ликвидации огня задействовано 2061 человек и почти 300 единиц техники. Регулярно получаю информацию о работе спасателей. Поручил оказывать необходимую помощь людям, чье имущество пострадало в огне», — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.

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