При пожарах на Кубани с начала года погибли 112 человек, еще 79 получили травмы

С начала 2024 года в Краснодарском крае произошло 4 тыс. 793 пожара.

В этих пожарах в разных районах края погибли 112 человек. Ожоги и другие травмы получили 79 пострадавших.

Сотрудники МЧС за полгода спасли 381 человека, эвакуировали при пожарах — 7 тыс. 824 человека.

Согласно статистике чрезвычайного ведомства, главными причинами пожаров на Кубани становятся неосторожное обращение с огнем и короткие замыкания бытовых приборов и проводки, сообщает пресс-служба МЧС России.

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