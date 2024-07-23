С начала 2024 года в Краснодарском крае произошло 37 лесных пожаров

За первые почти семь месяцев текущего года лесных пожаров в регионе зарегистрировали в девять раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Высокая температура воздуха способствует распространению огня, но не только из-за нее горят леса в Краснодарском крае. На брифинге Краевого лесопожарного центра обсудили меры противодействия возгораниям.

«Живописный зеленый хвойный лес Геленджика теперь напоминает черно-белые фильмы. В общей сложности сгорело 2 га природной зоны. Уже около Новороссийска пострадали 62 га земли. С начала года огонь уже принес ущерб лесным насаждениям почти в 40 млн рублей. Этим летом пламя вспыхивает повсеместно, основная причина ― аномальная жара», ― сообщает корреспондент Виктория Зальцман.

«Аномально сухая жаркая погода и неосторожное обращение с огнем со стороны граждан, которые становятся в 99 случаях из 100 виновниками лесных пожаров», ― отмечает руководитель Краевого лесопожарного центра министерства природных ресурсов Краснодарского края Николай Сивер.

Почти все случаи воспламенения леса ― дело рук человека. Люди выбираются на природу, чтобы отдохнуть, при этом оставляют окурки непотушенным, разводят костры, а также запускают фейерверки, как было в бухте Инал. Так, даже пластиковая бутылка может дать старт крупному пожару.

«Чтобы установить, сколько погибло растительности, нужно наблюдать не один и не два года, а порядка пяти лет. К счастью, погибших и пострадавших животных наши сотрудники не обнаружили», ― подчеркивает Сивер.

С начала года в крае зарегистрировали 37 лесных пожаров, с начала лета ― 22, только за июль ― 20 случаев. Для борьбы с безответственным отношением к природе в административном кодексе прописаны штрафы. Во время действия особого противопожарного режима для физлиц сумма доходит до 50 тыс. рублей, для юридических лиц ― до 1 млн рублей. Если режим не введен, то суммы будут чуть ниже, для физических лиц ― до 30 тыс. рублей, для юридических ― до 400 тыс. рублей.

«Существуют особенности природного характера, как сильный ветер или турбулентность. Не всегда получается привлекать авиационную технику. Так, 95% лесных пожаров у нас тушатся вручную», ― говорит Николай Сивер.

Сейчас в штате Лесопожарного центра работают порядка 200 человек. Иногда их недостаточно, чтобы потушить крупные возгорания, поэтому привлекаются другие службы, например, МЧС или «Кубань-СПАС». Коммуникация между службами налажена, поэтому пожарные оперативно выезжают на заявки.

«Круглосуточный контроль посредством информационной системы дистанционного мониторинга, где термоточки мы наблюдаем, и камера «Лесохранитель». С 2021 года эта систему у нас введена в действие. Сначала было 12 камер, сейчас уже 54», ― рассказывает руководитель Лесопожарного центра.

Высокая пожароопасность ― большая проблема не только для Краснодарского края, но и глобально для всего мира. Так, за это лето регистрировали крупнейшие пожары в Америке и Бразилии из-за засухи. Только в июне в испаноязычной стране зафиксировали более 2,5 тыс. возгораний. На Кубани тоже сохраняется высокая вероятность пожаров до конца летнего сезона.

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