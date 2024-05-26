Сухогруз протаранил опору железнодорожного моста в Ростовской области

Инцидент произошел 26 мая на реке Дон в Ростове-на-Дону.

По предварительным данным, сухогруз «Зеленга» в акватории реки Дон врезался в опору моста и оказался на мелководье. В результате ЧП никто не пострадал, мост не поврежден. Сейчас устанавливаются повреждения на судне.

Ростовский следственный отдел на транспорте Западного МСУТ СК России по факту столкновения сухогруза с опорой железнодорожного моста начал проводить доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия, обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России в Telegram.

Волго-Донская транспортная прокуратура также организовала проверку по факту навала судна на опору железнодорожного моста. Уточняется, что разлива нефтепродуктов не произошло. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры в Telegram.

Читайте также: после крупного разлива нефтепродуктов в порту Новороссийска арестовали сухогруз.