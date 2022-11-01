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Сухогруз RIO в Геленджике начали демонтировать

Общество
01.11.2022 12:56
Ссылка https://kuban24.tv/item/suhogruz-rio-v-gelendzhike-nachali-demontirovat
Сухогруз RIO в Геленджике начали демонтировать
Фото «Наша газета. Новороссийск»

О начале демонтажа сухогруза RIO, севшего на мель Кабардинкой и Новороссийском еще в декабре 2018 года, стало известно 1 ноября.

Работы на берегу заметила местная жительница, отправившаяся на прогулку к кораблю. Она сообщила, что у сухогруза работает техника, а на берегу лежат куски проржавевшего металла.

Судя по фотографиям, сделанным женщиной, демонтаж корабля идет полным ходом.

RIO попал под действие международной конвенции по удалению затонувшего имущества. По приказу Минтранса РФ, корабль необходимо убрать до 2025 года. Сделать это слишком сложно и дорого — стоимость работ может быть сопоставима со стоимостью самого судна. Поэтому владелец решил распилить сухогруз на металл, пишет «Наша газета. Новороссийск».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре к сухогрузу RIO проложили автомобильную дорогу для проезда техники для демонтажа. По плану Минтранса, распилить сухогруз на металлолом должны в течение трех лет.

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