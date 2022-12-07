Сухие завтраки и кондитерские изделия приближают деменцию

В исследовании, опубликованном в журнале JAMA Neurology 5 декабря, ученые проанализировали данные группы из 10 775 участников в возрасте от 35 до 74 лет. В рамках проекта сравнивали тесты на когнитивные способности мозга и данные анкет о питании участников исследования.

Внимание обращалось на частоту употребления продуктов из трех основных категорий. Первая — необработанные фрукты, овощи, мясо и рыбу. Вторая — обработанные пищевые продукты (консервированные фрукты, рыба и мясо). В третью группу включили ультраобработанные продукты, содержащие подсластители, красители и другие ингредиенты (снеки, сухие завтраки, кондитерские изделия).

Участников исследования разделили на четыре группы — в зависимости от уровня потребления обработанных продуктов. Результаты показали, что у представителей группы с самым нездоровым питанием (у этих участников более 20% дневного потребления калорий приходилось на ультраобработанные продукты) — когнитивные функции мозга снижались на протяжении всего исследования на 25% быстрее средних показателей по всем участникам. А в сравнении с показателями членов первой группы (минимальное потребление ультраобработанной пищи) разница оказалась еще больше — снижение когнитивных способностей (и риск развития деменции) увеличивалось до 28 %.

Авторы исследования определили ультраобработанную пищу как «сладкие и соленые закуски, кондитерские изделия, сухие завтраки, мороженое, подслащенные напитки, переработанное мясо и готовые к употреблению замороженные блюда». Все их объединяет наличие в составе переработанных жиров, сахара, крахмала и белковых изолятов. Все эти продукты мало содержат (или не содержат вовсе) цельных продуктов и включают ароматизаторы, красители, эмульгаторы и другие добавки.

Исследователи рекомендуют воздерживаться от подобных продуктов, которые чаще всего употребляются в качестве «перекусов» или «быстрой еды».

Согласно Гарвардской медицинской школе, переработкой считается простое изменение пищи из ее естественного состояния. Например, превращение пшеницы в муку или яблока в яблочный сок. Но следующий шаг — добавление в пищу соли, жира, сахара и иных добавок — уже превращает пищу в ультрапереработанную.