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Сухая трава загорелась в районе Суджукской косы в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/suhaya-trava-zagorelas-v-rajone-sudzhukskoj-kosy-v-novorossijske
Сухая трава загорелась в районе Суджукской косы в Новороссийске
Фото t.me/chpnvrsk_official

Сообщение о пожаре на Суджукской косе поступило в экстренные службы 3 августа в 14:39.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит сухая трава. Огонь охватил 100 кв. м. В 15:53 пожар локализовали на той же площади. Открытое горение ликвидировали в 16:55.

В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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