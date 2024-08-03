Сухая трава загорелась в районе Суджукской косы в Новороссийске

Сообщение о пожаре на Суджукской косе поступило в экстренные службы 3 августа в 14:39.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит сухая трава. Огонь охватил 100 кв. м. В 15:53 пожар локализовали на той же площади. Открытое горение ликвидировали в 16:55.

В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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