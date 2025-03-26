Сухая трава загорелась в особо охраняемой природной зоне в Краснодаре

Сообщение о возгорании в лесу на территории Киргизских плавней в микрорайоне Гидростроителей поступило на пульт диспетчерской службы днем 26 марта.

На место выехала лесопожарная бригада Каневского филиала. Специалисты обнаружили возгорание сухой растительности на площади около 800 кв. м.

В 15:15 пожарным удалось локализовать возгорание. В 15:48 пожар ликвидировали, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Читайте также: под Краснодаром потушили загоревшиеся на площади 5 тыс. кв. м траву и мусор. Сообщение о возгорании на территории Елизаветинского участкового лесничества поступило 24 марта около 16:00. Специалисты обнаружили возгорание площадью около 0,2 га. В 19:30 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 0,5 га. В 19:50 лесной пожар ликвидировали на той же площади.

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