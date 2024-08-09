Сухая трава загорелась в лесу под Горячим Ключом

Задымление со стороны леса в районе Горячего Ключа днем 9 августа зафиксировала система «Лесохранитель».

На место для проверки выехала лесопожарная бригада Горячеключевского филиала лесопожарного центра в составе трех человека и одной единицы техники.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит сухая трава на примерной площади 0,5 га. В 15:15 лесной пожар локализовали на примерной площади 0,8 га.

В ликвидации возгорания задействовано девять человек и четыре единицы техники, сообщает пресс-служба ГБУК КК «Краевой лесопожарный центр».

Читайте также: склад с древесиной загорелся на площади 1000 кв. метров на востоке Краснодара.