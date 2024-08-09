Склад с древесиной загорелся на площади 1000 кв. метров на востоке Краснодара

Возгорание произошло днем 9 августа на складском помещении в поселке Индустриальном на улице Перспективной, 301.

Размер загоревшегося здания в плане числится как 50х30 метров — или 1500 кв. метров.

Спасатели уже тушат пожар на коммерческом объекте, сообщает Муниципальный центр управления Краснодара.

В МЧС уточнили, что на загоревшемся складе хранилась древесина. К 12:33 пожар удалось локализовать на площади 1000 кв. метров.

С огнем на предприятии в Индустриальном борются 64 человека и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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