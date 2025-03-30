Сухая трава загорелась под Краснодаром на площади 1,5 тыс. кв. метров

Пожар произошел вечером 29 марта на улице Набережной, 9 в станице Елизаветинской.

Сообщение о возгорании поступило в 20:50. На место прибыли подразделения Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь пожара — 1,5 тыс. кв. метров.

В 21:49 специалисты ликвидировали открытое горение. На месте работали пожарно-спасательные части № 56 и 22, сообщает МЦУ Краснодара.

Читайте также: огромный столб черного дыма от горящего мусора встревожил жителей Сочи. Информация о возгорании на улице Веселой в Адлерском районе города-курорта поступила 29 марта в 14:06. Очевидцы заметили огромный столб черного дыма и вызвали пожарных. Прибывшие на место происшествия подразделения установили, что загорелся мусор на площади 50 кв. м. В 14:18 возгорание локализовали, не допустив распространения огня. В 14:28 пожар полностью ликвидировали. К тушению привлекли шесть человек и одну единицу техники.