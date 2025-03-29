Огромный столб черного дыма от горящего мусора встревожил жителей Сочи

Информация о возгорании на улице Веселой в Адлерском районе города-курорта поступила 29 марта в 14:06.

Очевидцы заметили огромный столб черного дыма и вызвали пожарных. Прибывшие на место происшествия подразделения установили, что загорелся мусор на площади 50 кв. м.

В 14:18 возгорание локализовали, не допустив распространения огня. В 14:28 пожар полностью ликвидировали. К тушению привлекли шесть человек и одну единицу техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Читайте также: мужчина погиб при пожаре из-за короткого замыкания в селе под Новороссийском.Пожар произошел 27 марта на улице Мира в селе Южная Озереевка. Соседи, заметив возгорание, вызвали на место спасателей. Оперативно прибывшие пожарные подразделения установили, что загорелся частный дом, огонь распространился на площади 100 кв. м. После тушения пожара в помещении обнаружили тело 47-летнего хозяина дома.

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