Сухая трава загорелась на площади 700 кв. метров под Краснодаром

Сообщение о возгорании травы в хуторе Водокачка Северского района поступило в МЧС 20 сентября в 0:41.

Пожарные прибыли на место и установили, что загорелась сухая трава на площади 500 кв. м. В 5:26 огонь локализовали на площади 700 кв. м.

В ликвидации возгорания участвуют 52 человека личного состава и 19 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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