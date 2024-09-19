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Мусор загорелся на площади 300 кв. метров в Ейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/musor-zagorelsya-na-ploshhadi-300-kv-metrov-v-ejskom-rajone
Мусор загорелся на площади 300 кв. метров в Ейском районе
Фото t.me/baraholka_yeysk

Пожар произошел днем 19 сентября на улице Степной поселка Краснофлотского.

О пожаре в соцсетях сообщили очевидцы. По их словам, мусор загорелся недалеко от склада с зерном, огонь перекинулся на яблоневый сад. Тушение осложнялось сильным ветром.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона в 14:17. Прибывшие на место подразделения установили, что загорелся мусор на общей площади 300 кв. м.

В 14:55 возгорание локализовали на той же площади, в 15:18 ликвидировали открытое горение, в 16:30 пожар полностью потушили.

На месте работают 12 человек и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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