Хозпостройка сгорела ночью в Сочи

Сообщение о возгорании на улице Серафимовича в микрорайоне Светлана поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 19 сентября в 0:39.

Спасатели прибыли на место в 0:49 и установили, что горит хозяйственная постройка. В 0:50 пожар локализовали, в 1:00 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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