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Хозпостройка сгорела ночью в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/hozpostrojka-sgorela-nochyu-v-sochi
Хозпостройка сгорела ночью в Сочи
Фото t.me/chp_sochi

Сообщение о возгорании на улице Серафимовича в микрорайоне Светлана поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 19 сентября в 0:39.

Спасатели прибыли на место в 0:49 и установили, что горит хозяйственная постройка. В 0:50 пожар локализовали, в 1:00 — полностью ликвидировали. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

К ликвидации пожара привлекли 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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