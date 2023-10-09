Сухая трава загорелась на площади 1 тыс. кв. метров в Абинском районе

Сообщение о возгорании на улице Ипподромной в поселке Ахтырском поступило диспетчеру Абинского пожарно-спасательного гарнизона 8 октября в 14:29.

В 14:39 пожарные прибыли на место и установили, что загорелась сухая трава. В 15:20 пожар локализовали, в 18:00 — полностью потушили. Его площадь составила 1 тыс. кв. м.

В ликвидации пожара участвовали 7 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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