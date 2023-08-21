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Сухая трава горит на площади 500 кв. метров под Майкопом

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/suhaya-trava-gorit-na-ploshhadi-500-kv-metrov-pod-majkopom
Сухая трава горит на площади 500 кв. метров под Майкопом
Фото t.me/mchs0101

Пожарные Адыгеи 21 августа ликвидируют возгорание сухой растительности на окраине Майкопа.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 500 кв. м.

В тушении задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

На территории Адыгеи сейчас сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность 5 и 4 классов.

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