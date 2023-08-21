Сухая трава горит на площади 500 кв. метров под Майкопом

Пожарные Адыгеи 21 августа ликвидируют возгорание сухой растительности на окраине Майкопа.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около 500 кв. м.

В тушении задействованы 17 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея в Telegram.

На территории Адыгеи сейчас сохраняется чрезвычайная и высокая пожароопасность 5 и 4 классов.

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