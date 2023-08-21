Собака получила сильные ожоги в сгоревшем при поджоге травы вольере под Краснодаром

Под Краснодаром в районе поселка Энем 19 и 20 августа произошло несколько пожаров — горела сухая трава.

Сообщение о возгорании сухой травы на окраине поселка Супс Тахтамукайсого района поступило в МЧС Адыгеи 19 августа. На место прибыли пожарные Тахтамукайского пожарно-спасательного гарнизона. Площадь пожара составляла 800 кв. м. Пожарные направили силы на то, чтобы не допустить распространение огня на жилые дома и постройки.

В 17:50 огонь локализовали, в 22:01 пожар полностью ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Адыгея.

Местные жители в соцсетях сообщили о том, что в результате «контролируемого горения» 20 августа в окрестностях Энема полностью выгорел вольер с будками для собак. Одна собака получила сильные ожоги тела. Животное доставили в ветклинику, где ему оказана помощь.

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