Сухая трава горит на площади 30 тыс. кв. метров в лесу Краснодарского края

Сообщение о задымлении со стороны леса в окрестностях станицы Убинской поступило на пульт диспетчерской службы Краевого лесопожарного центра утром 23 октября.

В 5:23 на место лесного пожара прибыли лесопожарная бригада Крымского филиала лесопожарного центра и сотрудники Афипского лесничества.

Установили, что в квартале 25В Афипского лесничестве Убинского участкового лесничества горит сухая трава на площади около 0,4 га. В 5:25 пожарные приступили к тушению огня.

В 8:20 площадь возгорания увеличилась до 3 га. Пожар мешает тушить сильный ветер с порывами до 10 м/с.

В ликвидации возгорания участвуют 34 человека и 10 единиц техники. Сейчас наращивают группировку в районе лесного пожара, на место стягивают дополнительную технику для локализации лесного пожара, сообщает «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

Читайте также: лесной пожар площадью 0,3 га произошел в Краснодарском крае.