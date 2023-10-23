Лесной пожар площадью 0,3 га произошел в Крымском районе

Задымление со стороны леса в районе горы Собер-Баш обнаружила система раннего обнаружения лесных пожаров 23 октября около 14:00.

На место выехала лесопожарная бригада Крымского филиала лесопожарного центра и работник Афипского лесничества-филиала ГКУ КК «Комитет по лесу».

Пожарные прибыли на место в 14:50 и обнаружили, что горит сухая трава в Афипском лесничестве Убинского участкового лесничества. В 15:30 пожар локализовали, в 15:35 — ликвидировали. Площадь возгорания составила 0,3 га.

Пожар тушили 8 человек и 3 единицы техники, сообщает «Краевой лесопожарный центр» в Telegram.

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