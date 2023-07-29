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Сугробы в июле: 10-метровую снежную гору соорудят на пляже в Сириусе для состязания лыжников и сноубордистов

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sugroby-v-iyule-10-metrovuyu-snezhnuyu-goru-soorudyat-na-plyazhe-v-siriuse-dlya-sostyazaniya-lyzhnikov-i-snoubordistov
Сугробы в июле: 10-метровую снежную гору соорудят на пляже в Сириусе для состязания лыжников и сноубордистов
Фото пресс-службы администрации Сочи

На пляже «Роза Хутор» пройдут «Снежные старты» — соревнования по джибингу. Для этого туда завезут гору снега с территории горного кластера.

Состязания лыжников и сноубордистов проведут на берегу моря 30 июля. На пляже «Роза Хутор» возведут снежную гору высотой 10 м и протяженностью 30 м. Для этого обещают привезти более 50 куб. м снега.

Стать участниками могут все желающие старше 18 лет. Для этого нужно зарегистрироваться и заполнить анкету. Но без защитной амуниции на соревнования не допустят.

В день соревнований можно будет бесплатно доехать до пляжа. Трансфер организовали от концертного зала «Роза Холл», через поселки Эсто-Садок и Красная Поляна.

Регистрация участников начнется в 11:00, заезды — в 12:00. Вход для зрителей свободный, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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