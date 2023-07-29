Гроссмейстер Сергей Карякин приехал на Кубань, чтобы обсудить развитие шахматного спорта

Сергей Карякин специально прибыл в регион, чтобы принять участие в церемонии награждения шахматистов в Краснодаре и обсудить развитие шахматного спорта в Краснодарском крае.

Рабочую встречу с Сергеем Карякиным провел вице-губернатор Александр Власов.

«В Краснодарском крае шахматами занимаются более 51 тыс. человек, в том числе свыше 8 тыс. в 32 спортивных отделениях. В нынешнем году в регионе запланировано проведение 30 соревнований краевого уровня, 22 — межрегионального и всероссийского. Несколько спортсменов входят в состав сборной страны, шахматисты показывают стабильные результаты. В сентябре 2022 года Новороссийск вошел в Книгу рекордов России с сеансом самой массовой коллективной игры в шахматы», — рассказал Александр Власов.

Гроссмейстер и замглавы региона обсудили организацию соревнований, турниров, в том числе Кубка Губернатора, а также создание новых точек притяжения, патриотическое воспитание молодежи, участие жителей в специальной военной операции.

«Всегда приятно приезжать на Кубань, где интеллектуальная и патриотично настроенная молодежь. Сегодня я принял участие в церемонии награждения победителей шахматного турнира в Краснодаре. В августе планирую открыть шахматную школу в Крыму», — цитирует Сергея Карякина пресс-служба администрации Краснодарского края.

Сергей Карякин в 12 лет стал самым молодым гроссмейстером в истории. Шахматист — обладатель Кубка мира ФИДЕ, чемпион мира по быстрым шахматам и блицу, двукратный победитель командного чемпионата мира в составе сборной, заслуженный мастер спорта России, член Общественной палаты РФ. Активно выступает в поддержку военнослужащих и жителей новых территорий России, отказываясь выступать на Кубке мира под нейтральным статусом — без флага и гимна России.

Интервью Сергея Карякина в программе «Детали» на телеканале «Кубань 24» смотрите здесь.