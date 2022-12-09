Суетливого кота в седьмой раз сняли с дерева спасатели в парке Новороссийска
Происшествия
09.12.2022 11:44
Инцидент произошел в декабре в парке на улице Октябрьской города-героя.
В муниципальную службу спасения позвонил очевидец и сообщил о том, что на дереве на высоте около 10 м сидит кот. Самостоятельно спуститься кот не может, поэтому необходима помощь спасателей.
«Спасатели при помощи приставной лестницы залезли на дерево и сняли котяру с ветки. Данный кот уже седьмой раз забирается на деревья и сидит там по три-четыре дня. Этот кот — любитель создать вокруг себя суету», — написал руководитель Службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем Telegram-канале.
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