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Суджукскую лагуну в Новороссийске заполонили цапли

Общество
30.08.2022 20:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/sudzhukskuyu-lagunu-v-novorossijske-zapolonili-tsapli
Суджукскую лагуну в Новороссийске заполонили цапли
Фото vk.com/segablacksea

Небывалое количество белых и серых цапель заметили в Суджукской лагуне местные жители.

Снимки пернатых 27 августа опубликовал фотограф Sega Black-sea на своей странице ВКонтакте. Он отметил, что насчитал порядка 20 цапель.

Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко предположил, что птицы перебрались в Суджукскую лагуну из средней полосы в поисках корма

«Дело в том, что в средней полосе России уже начался постепенный спад температур, в связи с чем птицы начали миграцию на юг. Из-за засушливого лета многие мелкие водоемы высохли, а как раз из них цапли и кормятся. Поэтому, можно предположить, что птицы просто нашли подходящее место для пропитания в нашей Суджукской лагуне», — цитирует Голубитченко «Наша газета. Новороссийск».

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