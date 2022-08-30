Суджукскую лагуну в Новороссийске заполонили цапли
Небывалое количество белых и серых цапель заметили в Суджукской лагуне местные жители.
Снимки пернатых 27 августа опубликовал фотограф Sega Black-sea на своей странице ВКонтакте. Он отметил, что насчитал порядка 20 цапель.
Член экологического совета при губернаторе Краснодарского края Вениамин Голубитченко предположил, что птицы перебрались в Суджукскую лагуну из средней полосы в поисках корма
«Дело в том, что в средней полосе России уже начался постепенный спад температур, в связи с чем птицы начали миграцию на юг. Из-за засушливого лета многие мелкие водоемы высохли, а как раз из них цапли и кормятся. Поэтому, можно предположить, что птицы просто нашли подходящее место для пропитания в нашей Суджукской лагуне», — цитирует Голубитченко «Наша газета. Новороссийск».
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