Судья из Краснодарского края взял отпуск и отправился в зону СВО

Об этом 23 апреля рассказал депутат Госдумы, бывший мэр Краснодара Евгений Первышов.

«В ЛНР встречаю абсолютно разных людей разных профессий, которые приняли для себя решение отстаивать здесь интересы Родины. Один из таких — судья из Краснодарского края Вячеслав Погорелов. Он берет отпуск и едет не на дачу, а приезжает сюда с оружием в руках защищать нашу страну», — написал Первышов в Telegram.

Он отметил, что судья также оказывает и техническую поддержку подразделению, в котором служит депутат, и другим, которые сражаются в ЛНР.

«Огромные слова благодарности и судьям Прикубанского суда, которые тоже нас поддерживают и помогают укреплять материально-техническую базу нашего отряда», — добавил Первышов.

Судья Вячеслав Погорелов работает в Динском районном суде Краснодарского края.

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