Судья должен был удалить игрока «Спартака» Соболева в матче с «Краснодаром» — ЭСК

Александр Соболев. Фото football24.ru

Заседание экспертно-судейской комиссии состоялось 26 июля. Эксперты рассмотрели обращение «Краснодара».

«Быки» подали заявку на оценку работы судьи Кирилла Левникова по трем эпизодам. Это невынесение второй желтой карточки игроку «Спартака» Александру Соболеву, гол на 35 минуте матча и удаление игрока Александра Черникова.

Комиссия определила, что судья ошибочно не показал вторую карточку и, соответственно, не удалил с поля Соболева. В остальных двух эпизодах комиссия поддержала решение судьи, сообщает RT.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 25 июля обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства Кирилла Левникова в матче со «Спартаком». Помимо этого, КДК РФС на ближайшем заседании 27 июля рассмотрит визит президента «Краснодара» в судейскую комнату после матча.