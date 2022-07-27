Судья должен был удалить игрока «Спартака» Соболева в матче с «Краснодаром» — ЭСК
Спорт
27.07.2022 14:56
Заседание экспертно-судейской комиссии состоялось 26 июля. Эксперты рассмотрели обращение «Краснодара».
«Быки» подали заявку на оценку работы судьи Кирилла Левникова по трем эпизодам. Это невынесение второй желтой карточки игроку «Спартака» Александру Соболеву, гол на 35 минуте матча и удаление игрока Александра Черникова.
Комиссия определила, что судья ошибочно не показал вторую карточку и, соответственно, не удалил с поля Соболева. В остальных двух эпизодах комиссия поддержала решение судьи, сообщает RT.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Краснодар» 25 июля обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства Кирилла Левникова в матче со «Спартаком». Помимо этого, КДК РФС на ближайшем заседании 27 июля рассмотрит визит президента «Краснодара» в судейскую комнату после матча.
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Краснодарский рэпер PLC призвал поддержать благотворительный фонд «Открытая среда»
- Кража, драка, буллинг: в Новороссийске полиция проверяет девушек, укравших селедку в «Магните»
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- В амфитеатре парка «Краснодар» возобновят показ футбольных матчей
ТОП 5 НОВОСТЕЙ