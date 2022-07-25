РФС рассмотрит визит Сергея Галицкого в судейскую комнату после игры «Краснодара» со «Спартаком»

Сергей Галицкий. Фото scoopnest.com

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на ближайшем заседании 27 июля рассмотрит визит президента «Краснодара» в судейскую комнату после разгромного поражения от московского клуба.

«Мы рассмотрим необеспечение безопасности футбольным клубом «Краснодар» по двум моментам: первое — согласно рапорту, после матча в судейскую заходил президент «Краснодара» Галицкий; второе — выбегание на поле болельщика. Также рассмотрим удаление Черникова за агрессивное поведение», — сказал глава комитета Артур Григорьянц.

Он добавил, что КДК пригласил на заседание представителей «черно-зеленых» и Александра Черникова. Будут ли они лично присутствовать на заседании комитета — пока неясно, сообщает ТАСС.

«Краснодар» в свою очередь 25 июля обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу судейства Кирилла Левникова в матче со «Спартаком». Речь идет о трех эпизодах встречи. Первый — момент на 32 минуте, когда форвард «красно-белых» Соболев попал локтем по лицу защитника «черно-зеленых» Литвинова. Второй — эпизод с незащитанной игрой рукой «спартаковца» Мартинса при первом голе гостей. Третий — вопрос с удалением Черникова, сообщает «РБ Спорт».

«Краснодар» после двух туров занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России. Команда не одержала пока ни одной победы. В следующем туре 29 июля клуб сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом».

Как писал интернет портал «Кубань 24», во втором туре ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку». Матч прошел вечером 23 июля на стадионе «быков». Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу «красно-белых».