ФК «Краснодар» дома проиграл «Спартаку»

Фото пресс-службы ФК "Краснодар"

Матч 2 тура Российской премьер-лиги прошел вечером 23 июля на стадионе «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 1:4 в пользу «красно-белых».

Счет в матче на 35 минуте открыл полузащитник «Спартака» Роман Зобнин. Он отличился после подачи углового.

На 37 минуте «быки» остались в меньшинстве. За отмашку от соперника с поля удалили полузащитника Александра Черникова.

На 47 минуте игрок «Спартака» Промес вывел свою команду вперед. На 53 минуте гости увеличили преимущество в счете. После удара Зобнина мяч влетел в сетку рикошетом от защитника «Краснодара» Бородина. Счет стал 0:3.

На 60 минуте «быки» сократили отставание. Эдуард Сперцян реализовал пенальти. На 84 минуте «Спартак» снова забил, отличился Мозес.

Следующий матч «Краснодар» проведет 29 июля на выезде против «Урала».

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