ФК «Сочи» на выезде проиграл ЦСКА

Фото пресс-службы ФК "Сочи"

Матч 2 тура Российской премьер-лиги прошел 23 июля в Москве на «ВЭБ Арене». Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу ЦСКА.

В составе «армейцев» отличились: дважды Хесус Медина на 37 и 92 минутах, а также Хорхе Карраскаль на 57 минуте. Футболисты «Сочи» по ходу матча имели несколько шансов для взятия ворот, но не сумели их реализовать, сообщает RT.

Следующий матч «леопарды» проведут 30 июля на домашнем стадионе против «Ахмата».

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