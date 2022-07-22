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ФК «Сочи» объявил о переходе полузащитника «Зенита»

Спорт
22.07.2022 19:22
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-sochi-obyavil-o-perehode-poluzashhitnika-zenita
ФК «Сочи» объявил о переходе полузащитника «Зенита»
Кирилл Кравцов. Фото ФК «Сочи»

О трансфере 20-летнего полузащитника Кирилла Кравцова официально объявили 22 июля.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Зенит» и за «Нижний Новгород» на правах аренды. За основную команду «Зенита» он сыграл 13 матчей. За «Нижний Новгород» он провел 11 матчей и забил 1 гол.

В активе Кравцова также 4 матча за молодежную сборную России.

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