ФК «Сочи» объявил о переходе полузащитника «Зенита»
Спорт
22.07.2022 19:22
О трансфере 20-летнего полузащитника Кирилла Кравцова официально объявили 22 июля.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Зенит» и за «Нижний Новгород» на правах аренды. За основную команду «Зенита» он сыграл 13 матчей. За «Нижний Новгород» он провел 11 матчей и забил 1 гол.
В активе Кравцова также 4 матча за молодежную сборную России.
Читайте также: ФК «Сочи» подписал канадско-российского полузащитника из «Твери».
Популярные новости
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- IKEA снова приостановила онлайн-распродажу в России
- Актер Дмитрий Певцов в августе даст серию бесплатных концертов в Краснодарском крае
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Пять неисхоженных водопадов Краснодарского края, которые удивят своей красотой
- ЕС включил в санкционный список председателя ЗСК Юрия Бурлачко
ТОП 5 НОВОСТЕЙ