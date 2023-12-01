Суды РФ обязали проверять продавцов на фейковые скидки после случая в Краснодаре

Определение об этом дал Верховный суд России, рассмотрев дело жителя Краснодара к автодилеру.

В ноябре 2021 года краснодарец заключил договор купли-продажи с местным автосалоном на автомобиль Mitsubishi Pajero Sport стоимостью 4,2 млн рублей. Эта стоимость включала скидку в 262,5 тыс. рублей за приобретением покупателем дополнительного пакета финансовых услуг. При этом, в случае отказа от него — скидка аннулируется.

Новый владелец иномарки выполнил все условия договора, но кредит погасил досрочно — всего за 12 дней. После этого он прекратил договоры страхования, вернув деньги. После этого автодилер потребовал с покупателя оплатить 262,5 тыс. рублей за предоставленную ранее скидку.

Покупатель отказался дополнительно платить за автомобиль и обратился в суд с просьбой признать недействительным соглашение о предоставлении специальной скидки.

Суд первой инстанции отказал покупателю автомобиля, сославшись на то, что ему предоставили всю необходимую информацию об услугах автосалона. С этим выводом согласились апелляционный и кассационный суды.

Верховный суд РФ после рассмотрения этого дела пришел к выводу, что в этой ситуации покупатель и продавец находятся в неравном положении при переговорах по ряду причин. Иск жителя Краснодара к автосалону направили на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кроме того, ВС РФ обязал российские суды проверять продавцов на предоставление потребителям фиктивных скидок и навязывание невыгодных условий, сообщает пресс-служба РАПСИ.

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