Судовладелец выплатил 2,8 млн рублей за разлив мазута в порту Новороссийска

Разлив нефтепродуктов произошел ранее на территории морского торгового порта города-героя при бункеровке судна Zeynep.

В результате инцидента в акваторию Цемесской бухты вылилось более 180 кг судового мазута. Специалисты Росприроднадзора оценили причиненный водным ресурсам ущерб в 2 млн 850 тыс. рублей.

«Судовладелец добровольно компенсировал сумму причиненного вреда в полном объеме в течение суток после получения соответствующего требования», — написала в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

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