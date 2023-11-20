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Судовладелец выплатил 2,8 млн рублей за разлив мазута в порту Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sudovladelets-vyplatil-2-8-mln-rublej-za-razliv-mazuta-v-portu-novorossijska
Судовладелец выплатил 2,8 млн рублей за разлив мазута в порту Новороссийска
Фото пресс-службы Росприроднадзора

Разлив нефтепродуктов произошел ранее на территории морского торгового порта города-героя при бункеровке судна Zeynep.

В результате инцидента в акваторию Цемесской бухты вылилось более 180 кг судового мазута. Специалисты Росприроднадзора оценили причиненный водным ресурсам ущерб в 2 млн 850 тыс. рублей.

«Судовладелец добровольно компенсировал сумму причиненного вреда в полном объеме в течение суток после получения соответствующего требования», — написала в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Читайте также: разлив нефтепродуктов произошел в Цемесской бухте Новороссийска утром 10 октября. В результате гидроудара разгерметизировалась труба. В море образовалось нефтяное пятно.

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