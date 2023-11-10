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Разлив нефтепродуктов произошел в Цемесской бухте Новороссийска

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/razliv-nefteproduktov-proizoshel-v-tsemesskoj-buhte-novorossijska
Разлив нефтепродуктов произошел в Цемесской бухте Новороссийска
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Утром 10 ноября в акватории порта в районе Шесхариса у причалов «Транснефти» местные жители заметили катера и буксиры с бонами.

Как сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков в Telegram со ссылкой на службу капитана порта, в результате гидроудара разгерметизировалась труба и произошел незначительный разлив нефтепродуктов.

Сейчас нефтяное пятно устранили, нефтепродукты собраны. В связи с произошедшем возникновение ЧС не прогнозируется.

Очевидцы в соцсетях предположили, что бункеровщик заправлял судно во время шторма и допустил небольшой разлив, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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