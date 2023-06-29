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Судебный пристав устроил погоню за должником в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sudebnyj-pristav-ustroil-pogonyu-za-dolzhnikom-v-krasnodare
Судебный пристав устроил погоню за должником в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Житель Краснодара задолжал крупную сумму, из которой порядка 600 тыс. рублей составляла недоимка по налогам. Добровольно гасить задолженность безответственный гражданин не желал.

Сводным исполнительным производством занимался отдел по Прикубанскому округу Краснодара. Сообщается, что должник предпринял немало усилий, чтобы затруднить работу представителям закона. Им удалось выяснить, что в собственности гражданина имеется Nissan Teana, но установить местонахождение иномарки сразу не удалось.

Встреча судебного пристава с должником произошла в дорожном потоке на одной из улиц Краснодара. Пристав обратил внимание на разыскиваемую машину, которая двигалась во встречном направлении. Пристав немедленно отправился в погоню. Скоро ему удалось настичь неплательщика во дворе ближайшей многоэтажки, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Автомобиль вместе с должником проводили до отдела судебных приставов, где в полном соответствии с законодательством составили акт описи и ареста имущества. Автомобиль изъяли.

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