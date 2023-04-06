Судебный пристав развеял миф о списании алиментов по достижении ребенком 18-летия

В ЦУР Краснодарского края прошел эфир с начальником отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по Краснодарскому краю Надеждой Буханцевой.

Речь шла о работе судебных приставов по взысканию долгов по алиментам. За первый квартал этого года приставы взыскали с алиментщиков почти 530 млн рублей. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Сотрудники у нас обучаются, применяют меры принудительного исполнения, тем более что мы сейчас заключили соглашение и с ГИБДД, проводим рейдовые мероприятия», — рассказала Надежда Буханцева.

Зрители в комментариях к прямому эфиру задали вопрос о том, спишутся ли долги по алиментам после того, как ребенку исполнится 18 лет.

«Никогда задолженность по алиментам не сгорает, никаких сроков не существует. Да, алиментные платежи, вернее, алименты на содержание ребенка по 18-летию прекращаются, но возбуждается исполнительное производство по задолженности», — добавила начальник отдела организации исполнительного производства ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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