Судебный пристав пресек дебош двоих пьяных хулиганов на остановке в Краснодаре

Инцидент произошел на трамвайной остановке на улице Стасова.

По данным правоохранителей, люди на остановке ждали транспорт, в какой-то момент на остановку пришли двое нетрезвых мужчин. Хулиганы приставали к гражданам, нецензурно бранились и провоцировали окружающих на конфликт.

Свидетелем происходящего стал судебный пристав ОСП по Карасунскому округу Краснодара Михаил Гусев, который после окончания рабочего дня ехал домой. Пристав попросил дебоширов соблюдать общественный порядок. Увидев человека в форме, дебоширы начали оскорблять пристава, затем напали на него с кулаками, началась драка. Пристав был вынужден применить физическую силу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

На место прибыли сотрудники ППС МВД и составили в отношении пьяных хулиганов протокол об административном правонарушении. Суд назначил дебоширам по 4 суток административного ареста. За оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти злоумышленникам грозит также уголовная ответственность.

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