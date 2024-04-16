Кабмин одобрил законопроект, разрешающий приставам применять оружие

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект о праве всех судебных приставов использовать оружие в определенных случаях.

Согласно документу, законопроект в случае принятия внесет поправки в закон «Об органах принудительного исполнения РФ». Сейчас нормы позволяют применять физическую силу, спецсредства и огнестрельное оружие только судебным приставам, которые обеспечивают порядок в судах.

Чтобы применять оружие, приставы должны проходить спецподготовку, военно-врачебную экспертизу и проверку. Законопроект предлагает наделить правом применять физическую силу и оружие в ряде случае всех сотрудников органов принудительного исполнения. В случае принятия законопроекта, все приставы будут обязаны проходить спецподготовку и не ража раза в год — проверку на пригодность к таким действиям, сообщает ТАСС.

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