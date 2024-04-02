Памятник погибшим при исполнении судебным приставам открыли в Сочи

В торжественной церемонии 2 апреля приняли участие губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и директор ФССП России Дмитрий Аристов.

Монумент установили в честь погибших при исполнении судебных приставов — лейтенанта Андраника Матевосяна и младшего сержанта Альберта Агозяна.

«Три года назад на месте, где установили памятник, они отдали свои жизни за соблюдение закона, до последнего отстаивали интересы государства. Это были молодые люди с принципиальной позицией, которые поставили профессиональный долг превыше всего. И мы гордимся их выбором», — подчеркнул глава края.

Памятник расположен в сквере «Памяти и согласия». Губернатор отметил, как важно помнить об этом подвиге, а также поблагодарил родителей погибших приставов за воспитание героев.

«Именно такими самоотверженными людьми всегда славилась наша страна. Уверен, герои станут достойным примером для тех, кто придет в службу судебных приставов», — написал Кондратьев в Telegram.

Главный судебный пристав России Дмитрий Аристов подчеркнул, что открытие монумента — это знаковое событие, увековечивающее память погибших приставов.

«Мы отдаем дань уважения доблести и мужеству сотрудников службы судебных приставов, которые отдали жизнь, выполняя свой долг. Низкий поклон родителям за то, что воспитали таких сыновей. Проявленное ими мужество будет примером для всех нас», — добавил он.

Аристов поблагодарил губернатора, а также мэра Сочи Алексея Копайгородского за поддержку в создании монумента. По его словам, памятник будет служить напоминанием о честной и беззаветной службе Андраника Матевосяна и Альберта Агозяна, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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