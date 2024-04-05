Судебные приставы РФ и Узбекистана провели рабочую встречу на Кубани

Встреча делегаций органов принудительного исполнения прошла в Краснодарском крае в санатории «Зеленая долина».

Главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов встретился с директором Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан Музаффаром Эгамбердиевым. Стороны обсудили актуальные вопросы принудительного исполнения, а также обменялись передовым опытом по основным направлениям деятельности. Стороны Органы принудительного исполнения двух стран активно развивают активно сотрудничают. Между ведомствами заключен меморандум, а также реализованы две программы сотрудничества.

На встрече стороны подписали третью программу сотрудничества, включающую в себя объемный перечень мероприятий. Договор предусматривает обмен опытом, организацию конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам исполнительного производства и внедрения современных информационных технологий в деятельность ведомств. Кроме того, стороны подчеркнули, что такие встречи укрепляют сотрудничество между ведомствами и стратегическое партнерство двух стран, сообщает пресс-служба ФССП России.

В Исполнительном комитете СНГ в Минске под председательством РФ состоялось очередное заседание по согласованию проекта соглашения о сотрудничестве по обмену информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов иных уполномоченных органов и должностных лиц. В рамках председательства РФ в СНГ укрепляется сотрудничество по взысканию задолженностей по судебным актам. На очередном заседании представителями Азербайджанской Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан внесены предложения по принятию соглашения по указанной проблематике для всех стран, сообщает интернет-портал СНГ.

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