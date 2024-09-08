Судьбой сползающего в обрыв поселка в Анапе заинтересовался глава Следкома

Руководитель СК РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по факту нарушения жилищных прав граждан, проживающих в одном из коттеджных поселков Краснодарского края. Владельцы домов пожаловались на компанию, добывающую песок в карьере, из-за действий которой на краю поселения образовался вызывающий опасения огромный обрыв.

Ранее в средствах массовой информации и соцсетях появились многочисленные сообщения о том, что несколько крайних домов одного из поселков могут обрушиться в строительный карьер.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», особенно сильно обрыв разрушается во время дождей. Еще недавно тут был пологий склон. Это подтверждают снимки местного фотографа. Однако песок отсюда регулярно забирают для строительства отелей. Одну из гостиниц площадью почти 25 тыс. кв. м строят под коттеджным поселком. Строительство согласовано с администрацией города. Меры по укреплению склона принимают. По словам застройщика, угрозы обрушения коттеджного поселка нет.

Следственными органами СУ СК России по Краснодарскому краю организована доследственная проверка. Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщил официальный Telegram-канал Следственного комитета Российской Федерации.

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