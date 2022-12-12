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Суда не будет: Григорий Лепс возместил моральный ущерб мужчине, с которым подрался возле бара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/suda-ne-budet-grigorij-leps-vozmestil-moralnyj-ushherb-muzhchine-s-kotorym-podralsya-vozle-bara
Суда не будет: Григорий Лепс возместил моральный ущерб мужчине, с которым подрался возле бара
Видео t.me/fontankaspb

Драка с участием 60-летнего народного артиста России произошла поздно вечером 3 декабря на Московском проспекте около ирландского бара Finnegan’s в Санкт-Петербурге.

В СМИ появилась информация, что в результате драки с Лепсом и его представителями посетитель бара получил перелом носа со смещением и обратился с заявлением в полицию.

Однако 12 декабря адвокаты обеих сторон Анатолий Кучерена (представляет интересы Григория Лепса) и Евгений Хейфец (представляет интересы пострадавшего Дмитрия Горбачева) объявили о примирении. Обе стороны подали в полицию «зеркальные» заявления о том, что Григорий Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе) возместил пострадавшему петербуржцу как моральный, так и материальный ущерб. Горбачев извинения принял.

По информации источника, Управление дознания ГУ МВД по Санкт-Петербургу прекратит уголовное дело в отношении Лепса за умышленное причинение легкого вреда здоровью уже в ближайшее время, сообщает «Фонтанка».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мужчина, с которым Лепс подрался на улице, рассказал петербургскому изданию, что в тот вечер он играл в баре в нарды. По его словам, певец подошел к нему и якобы предложил сыграть на 10 тыс. долларов. Мужчина отказался, и из-за этого между ними произошла ссора.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, что артист вышел на улицу в футболке и начал провоцировал мужчину — он встал в боевую стойку и говорил: «Иди сюда». Его оппонент тоже встал в стойку и приготовился драться. Их разнимали окружающие.

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