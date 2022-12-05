Не самый лучший день: Григорий Лепс подрался возле бара в Санкт-Петербурге. Видео

Драка произошла поздно вечером 3 декабря на Московском проспекте около ирландского бара Finnegan’s.

Видео драки 60-летнего народного артиста РФ с посетителем бара снял очевидец. Позже оно появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что Лепс вышел на улицу в футболке и начал провоцировал мужчину — он встал в боевую стойку и говорил: «Иди сюда». Его оппонент тоже встал в стойку и приготовился драться. Их разнимали окружающие.

После этого мужчину ударил рукой по лицу один из представителей артиста. Он упал на землю, а Лепс подбежал к нему и нанес удар ногой по телу, а также попытался ударить руками по лицу. После этого певец и его сотрудник побежали за мужчиной и продолжили его бить. На этом моменте видео обрывается. Чем закончился конфликт между народным артистом РФ и посетителем бара, неизвестно.

По информации «Фонтанки», в тот вечер Лепс зашел в бар Finnegan’s со своим охранником. В заведении певец выпил виски и пиво. Там у него произошел конфликт с 39-летним посетителем.

«Приехал Григорий Лепс, расстроенный после концерта — что он не удался и голос пропал, заехал выпить виски. В баре был пьяный гость, который докопался до него. Они пошли на улицу, кувырнулись, их разняли, они зашли обратно, каждый заказал себе еще по виски. Лепс рассчитался и уехал», — рассказал совладелец бара Finnegan’s Николай Белоусов.

Мужчина, с которым артист подрался на улице, рассказал петербургскому изданию, что в тот вечер он играл в баре в нарды. По его словам, певец подошел к нему и якобы предложил сыграть на 10 тыс. долларов. Мужчина отказался, и из-за этого между ними произошла ссора.

По информации источника, близкого к ситуации, в результате драки с Лепсом и его представителями мужчина получил перелом носа со смещением и уже обратился с заявлением в полицию.

Официальной информации от представителей певца об инциденте в Санкт-Петербурге пока не поступало.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором Григорий Лепс во время концерта в Санкт-Петербурге швырнул микрофон об пол и покинул сцену.

Григорий Лепс (настоящая фамилия Лепсверидзе) является уроженцем Сочи. В начале карьеры он выступал в парке «Ривьера», гостинице «Жемчужина» и ресторанах курорта. В 2022 году он получил звание народного артиста РФ. Удостоен премий «Золотой граммофон» и «Песня года». Известен хитами: «Натали», «Рюмка водки на столе», «Самый лучший день», «Водопадом», «Лондон».

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