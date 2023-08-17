Суд запретил застройщику переделать кинотеатр в торгово-развлекательный комплекс в Сочи

Компания «Интерком» подала жалобу в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд Краснодарского края.

Первая инстанция отказала застройщику в изменении условий договора по реконструкции кинотеатра «Спутник». Согласно материалам дела, «Интерком» просил администрацию курорта поменять предмет договора со «строительства здания с помещениями кинотеатра» на «строительство торгово-развлекательного комплекса».

Кроме того, застройщик планирует изменить распределение площадей и заменить сторону контракта с МБУ «Центр культуры и кино Сочи» на мэрию города.

По словам застройщика, он не смог выполнить условия договора, поскольку правила землепользования и застройки регулярно менялись. Например, в 2009 году участок отнесли к зоне зеленых насаждений общего пользования, а через год внесли в зону особой архитектурно-планировочной организации территорий, поэтому капитальное строительство после 2013 года там запрещалось, сообщает «РБК Краснодар».

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