Мэрия Сочи подаст в суд на хозяев незаконной стройки в селе Волковка, продававших апартаменты в интернете

С начала августа в городе-курорте выявили 43 строительных объекта с признаками самовольного строительства.

В соцсети мэрии Сочи поступила жалоба на незаконное строительство на улице Надежной в селе Волковка Лазаревского района. Проверка установила, что в этом месте без разрешительных документов возводили апартаментный комплекс «Парадайс Вилладж». Продажу апартаментов активно рекламируют в интернете.

Администрация Сочи готовит материалы, чтобы передать их в суд. Мэрия города-курорта активно сотрудничает с сочинцами в вопросе незаконного строительства. Так, с начала августа обнаружили 43 самостроя, в том числе 10 крупных объектов, 4 факта самовольного занятия городской участка, а также 11 земельных участков, использующихся не по назначению, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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