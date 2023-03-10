Суд запретил строить новый жилой комплекс в Олимпийском парке в Сочи

Заместитель генпрокурора РФ обратился в суд с иском к горсобранию Сочи и потребовал признать муниципальные Правила землепользования и застройки недействительными в части отнесения участка в 10,4 га в Олимпийском парке к зонам малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки, а также жилой и общественно-деловой зоне.

Участок расположен на Олимпийском проспекте между стадионом, набережной и пляжем «Роза Хутор» и учебным центром «Сириус». Сейчас там находится жилой комплекс Mantera Seaview Residence, кадастровая стоимость которого составляет 2,5 млрд рублей. Участок находится в федеральной собственности.

Иск обоснован тем, что территориальное зонирование нарушает закон и осуществлено вопреки генплана курорта. Это привело к застройке земель коммерческими объектами, а также нарушению прав жителей на благоприятную комфортную среду и доступ к территориям общего пользования.

В иске попросили отказать ООО «Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс»», АО «Сочи-Парк», Росбанк и банк ДОМ.РФ. Требования Генпрокуратуры полностью поддержали Территориальное управление Росимущества, власти Сочи и ФТ Сириус.

Согласно генплану, участок находится в зоне зеленых насаждений общего пользования, но ПЗЗ с учетом правок отнесли его к землям для застройки. С декабря 2011 действия Городского собрания «противоречили генеральному плану Сочи и документации по планировке территории, нарушали публичные интересы, права и законные интересы неопределенного круга лиц», говорится в материалах дела.

Также часть участка входила в санитарно-защитную зону стадиона «Фишт». Весь участок при этом находился в границах округов горно-санитарной охраны Сочи. Их ограничения не допускали жилищное или гостиничное строительство.

По итогам разбирательства суд удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал Правила землепользования и застройки недействительными. Решение может быть обжаловано до 22 марта, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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