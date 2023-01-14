Мэрия Анапы в Верховном суде настаивает на запрете строительства ЖК на месте винзавода

Глава Анапы Василий Швец 13 января провел встречу с руководителями ведущих городских СМИ. Мэру задали вопрос о строительстве огромного комплекса 20-этажных домов на Анапском шоссе, 1.

На месте винзавода «Лазурный» планируют возвести ЖК, который из-за плотности не будет обеспечен никакой социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. Василий Швец отметил, что на 2 га застройщик намеревается возвести столько жилья, сколько по градостроительным нормам должно занимать не менее 20 га.

«Моя позиция в этом вопросе прямая, конкретная и жесткая. Мы подали кассационную жалобу на имя председателя Президиума Верховного суда с детальным изложением всех негативных последствий такой стройки и процессуальных нарушений. И мы будем в рамках наших полномочий продолжать отстаивать интересы нашего города и его жителей», — подчеркнул Василий Швец.

Судебные тяжбы продолжаются, городские власти добиваются запрета строительства или приведения его к градостроительным нормам, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», мэрия Анапы через суд старается не допустить постройку десяти высоток без инфраструктуры. По мнению администрации, жилой комплекс спроектирован с нарушением градостроительных правил. Он не предусматривает строительства соцобъектов — школ, детских садов, поликлиник. Кроме того, не учитывает состояние городской инженерной инфраструктуры.