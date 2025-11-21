Суд запретил стоянку маломерных судов в Ахтанизовском лимане

Нарушения выявила проверка Азово-Черноморскоой межрайонной природоохранной прокуратуры.

По ее результатам установили, что на водной поверхности Ахтанизовского лимана, а также на территории земельного участка площадью более 1,2 тыс. кв. м работает база стоянки маломерных судов. Используемая территория не была оборудована спецсооружениями, обеспечивающими охрану водного объекта от загрязнения, как требует законодательство.

О нарушениях собственнику земельного участка ранее сообщало Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора. Однако они не были устранены, ведомство обратилось в суд.

Темрюкский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора о запрете эксплуатации базы стоянки маломерных судов в водоохранной зоне до получения положительного заключения государственной экологической экспертизы. Ход исполнения судебного решения поставлен на контроль специализированной прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

